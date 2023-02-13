Глава МИД Венгрии Петер Сийярто на встрече с белорусским коллегой Сергеем Алейником в Минске обратился к белорусским властям с просьбой сделать всё возможное для прекращения войны России с Украиной и установления мира.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Собеседники белорусской службы "Радио Свобода" полагают, что Сийярто на самом деле во время встречи с главой белорусского МИД хотел выяснить возможности Минска для снижения напряжённости между Россией и Украиной.

В свою очередь Сергей Алейник подчеркнул, что белорусская сторона вновь готова предоставить площадку для переговоров представителям Москвы и Киева.

Венгерский министр стал первым после выборов 2020 года высокопоставленным представителем страны Евросоюза, посетившим Минск. Большинство стран ЕС тогда не признали легитимной победу Александра Лукашенко.

Сийярто признал, что ожидает в связи с этим критику в свой адрес.

"Очевидно, что многие будут нападать на меня из-за визита, но наша позиция ясна: каналы связи необходимо держать открытыми", — заявил глава МИД Венгрии.

Ранее "Страна" сообщала о том, что глава МИД Венгрии приехал в Минск обсуждать мирное урегулирование в Украине.

Также мы приводили заявление Сийярто о том, что мир в Европе должен установиться через диалог США и России.