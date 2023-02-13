Глава МИД Венгрии Петер Сийярто приехал в Минск. Он не говорит, с кем будет встречаться, но заявляет, что будет обсуждать мирное урегулирование войны в Украине.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Венгрия ожидает, что все члены международного сообщества будут действовать для обеспечения немедленного мира и избежания шагов, которые могут продлить или усилить войну. Эту мирную позицию я тоже буду представлять на сегодняшних переговорах в Минске", - пишет министр.

Белорусские СМИ сообщают, что Сийярто встретится с министром иностранных дел РБ Сергеем Алейником и министром экономики Александром Червяковым.

Напомним, ранее Сийярто заявил, что мир в Европе должен установиться через диалог США и России.

Тем временем война в Украине продолжается уже 355-й день. Мы следим за новостями 13 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 352-го дня войны. Вчера на фронте самое большое число артобстрелов было на Купянском и Лиманском направлениях, где россияне ведут наступательные действия. На Бахмутском направлении не прекращается шквальный огонь со стороны россиян. За сутки они нанесли 167 ударов различными типами ствольной артиллерии.

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