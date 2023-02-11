Президент Венгрии Каталин Новак заявила, что экономика России является одной из определяющих в мире, несмотря на то, что Будапешт стремится снижать зависимость от российских энергоносителей.

Об этом сообщает издание Portfolio.

Новак напомнила, что Москва поддерживает торговые отношения не только с Западом.

"Россия была, есть и будет, после войны она не исчезнет и не развалится полностью. Российская экономика является одной из самых определяющих", - заявила президент Венгрии.

Новак добавила, что Западу необходимо это учитывать в долгосрочной перспективе. В то же время президент отметила, что Россия не была и не станет самым важным партнером для Венгрии, поскольку страна стремится снижать зависимость от российских энергоносителей.

Напомним, только 9% из почти 1500 западных компаний, работавших в России, вывели из РФ бизнес после начала войны. Об этом свидетельствуют данные исследования швейцарского Университета имени Св. Галена, в котором изучались компании ЕС и G7.

Ранее мы писали, что канцлер ФРГ Олаф Шольц хочет экономического сотрудничества с Россией после окончания войны в Украине. При этом Шольц не назвал конкретных примеров подготовки такого сотрудничества. Другие немецкие политики, в том числе премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер (ХДС), призывали, в частности, вернуться к закупкам российского газа после войны.