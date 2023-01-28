Карта Закарпатской области Украины в цветах венгерского флага появилась на странице в Facebook местного депутата Юдит Петеи, которая состоит в Партии венгров Украины.

Половина опубликованной на ее странице карты Закарпатья была выкрашена в цвета флага Венгрии. Надпись на карте на венгерском языке гласила: "Боже, храни Закарпатье".

Местные издания сообщили, что этот инцидент произошел на фоне выпадов Петеи с обвинениями о "притеснениях этнических венгров" в Закарпатской области.

Позже депутат удалила пост. Саму публикацию она назвала фейком, а в его создании и распространении обвинила другого закарпатского депутата - Виктора Балогу.

Кроме этого, Петеи назвала Балогу еще и "ксенофобом" и "сексистом", который "не мог стерпеть, что ему противостоит женщина".

Напомним, накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время общения с представителями венгерских СМИ назвал Украину "ничейной землей", сравнив с Афганистаном. По поводу заявления Орбана украинское министерство иностранных дел вызвало посла Венгрии в Киеве.

Ранее мы писали, что Будапешт потребовал от Украины прекратить притеснения в отношении этнических венгров на Закарпатье.