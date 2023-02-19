О пророческих сюжетах культового американского мультсериала "Симпсоны" снова заговорили после землетрясения в Турции. В одной из серий еще в середине нулевых там говорилось о малоизвестном городе Кахраханмараш, ставшем эпицентром трагедии, а дети кричали о помощи.

Это не первый раз, когда создатели "Симпсонов" предсказывают некие события из будущего. Ранее они предсказали президентство Трампа, теракт 11 сентября, ковид, финалистов чемпионата мира и многое другое. Войну в Украине Симпсоны не предсказывали, зато намекали на "возрождение СССР" в 2024 году.

"Страна" собрала известные предсказания мультфильма, которые кто-то считает загадочными, другие - чуть ли не тайной связью создателей с мировой закулисой, а третьи - обычным совпадением.

1. Эпидемия ковида

Год выпуска: 1993

Когда сбылось: 2020 год

Номер эпизода: 21, 4 сезон: «Мардж в цепях»

Два японца, работающие на заводе по производству соковыжималок, запаковывают коробку с товаром для жителей Спрингфилда. Один из них чихает, из-за чего в упаковку попадает опасный вирус.

В 2020 году многие в этом увидели намек на эпидемию ковида.

2. Атака на башни-близнецы

Год выпуска: 1997

Когда сбылось: 2001 год

Номер эпизода: 1, 9 сезон: "Нью-Йорк против Гомера Симпсона"

В этой серии Барт стоит рядом с путеводителем по Нью-Йорку с ценнико 9 долларов на фоне башен-близнецов, который напоминают цифру 11. Вместе они формируют дату 9.11. А 11 сентября 2001 года произошёл теракт на башни-близнецы в Нью-Йорке.

3. Президентство Трампа

Год выпуска: 2000

Когда сбылось: 2016 год

Номер эпизода: 17, 11 сезон: "Барт в будущее"

Когда Симпсоны заглянули в будущее, Лиза стала президентом США, которая рассказывает своей администрации, что страна унаследовала "довольно ограниченный бюджет от президента Трампа".

4. Умные часы

Год выпуска: 1995

Когда сбылось: 2014 год

Номер эпизода: 19, сезон 6: "Свадьба Лизы"

В 1995 году вышел эпизод под названием "Свадьба Лизы", в нем создатели показали самые первые смарт-часы. Почти через 20 лет Apple показал Apple Watch с той же идеей, что и в Симпсонах.

5. Война в Сирии

Год выпуска: 2001

Когда сбылось: 2013 год

Номер эпизода: 14, 12 сезон: "Юные таланты"

Барт создаёт группу "Толпа хулиганов" на деньги ВМС США и снимает клип, в котором они наносят удары по арабским солдатам с американских самолётов. В одном моменте бомба падает на внедорожник сирийском оппозиции, на двери которого нарисован очень похожий флаг сирийской оппозиции.

В серии также демонстрировался истребитель с номером, содержащим две одинаковые буквы PP. Спустя несколько лет у американской армии появился самолёт FF-22. Если перевернуть буквы из серии, то получится bb, что в циферном выражении равно 22.

6. Нападение белого тигра на дрессировщика Роя Хорна

Год выпуска: 1993

Когда сбылось: 2003 год

Номер эпизода: 10, 5 сезон: "Спрингфилд (или как я научился не волноваться и полюбил легальные азартные игры)"

В Спрингфилде легализовали азартные игры, мистер Бёрнс открыл казино. В нем выступали дрессировщики Гюнтер и Эрнст, которые пародировали выступления Зигфрида Фишбахера и Роя Хорна в Лас-Вегасе. Во время представления белый тигр напал на одного из дрессировщиков.

В 2003 году Хорна атаковал семилетний белый бенгальский тигр по имени Монтекор.

7. Травма Неймара на Кубке мира

Год выпуска: март 2014

Когда сбылось: июль 2014 года

Номер эпизода: 16, 25 сезон: "Вам не обязательно жить, как рефери"

В этом эпизоде Симпсонов создали футболиста Эль Диво, который в итоге получил травму позвоночника во время матча и не смог дальше играть. Ровно тоже самое случилось и с реальным игроком Неймаром спустя несколько месяцев. Даже форма примерно совпала.

8. Появление небоскреба "Осколок" в Лондоне

Год выпуска: 1995

Когда сбылось: 2007 год

Номер эпизода: 19, 6 сезон: "Свадьба Лизы"

Когда Лиза поехала в Лондон, за Тауэрским мостом показали здание, которое полностью совпадает по дизайну и расположению с реально появившимся небоскребом Шард ("осколок" - перевод с английского).

Проект был разработан в 2000 году архитектором Ренцо Пиано. В 2007 началось его строительство, а в 2012 закончилось. Правда, часы на Биг-Бене все еще традиционные, а не цифровые, а как показано в мультике.

9. Германия победила Бразилию в Кубке мира

Год выпуска: март 2014 года

Когда сбылось: июль 2014 года

Номер эпизода: 16, 25 сезон: "Вам не обязательно жить, как рефери"

В этом эпизоде Гомер Симпсон становится рефери на чемпионате мира по футболу в Бразилии. Что в мультике, что в действительности Бразилия проиграла Германии.

10. Леди Гага выступила на Супербоуле

Год выпуска: 2012

Когда сбылось: 2017

Номер эпизода: 22, 23 сезон: "Лиза и Гага"

В одной из серий показали, как Леди Гага выступила на тросах в перерыве финальной игры Национальной футбольной лиги (НФЛ), она же Супербоул.

Это же случилось и в реальной жизни.

11. Трёхглазая рыба рядом с АЭС

Год выпуска: 1990

Когда сбылось: 2011 год

Номер эпизода: 3, 1 сезон: "Одиссея Гомера"

Во время экскурсии школьников по АЭС в водоеме появляется рыба-мутант с тремя глазами. Это было самое первое упоминание подобного живого создания.

Спустя 21 год три аргентинских рыбака поймали такую же рыбу у города Кордова на озере Чорро де Аква Кальенте недалеко от местной АЭС, которая, как и в мультике, сливала отходы в водохранилище.

12. Экономический кризис Греции

Год выпуска: 2012

Когда сбылось: 2015 год

Номер эпизода: 10, 23 сезона: "Политические неумехи с Гомером Симпсоном"

В бегущей строке в выпуске новостей, когда в нем появился Гомер, указано, что Европа выставила Грецию на eBay. В итоге на Грецию и правда обрушился тяжелый экономический кризис, а долги страны Евросоюз отказался погашать.

Снова Берлинская стена, воскрешение Ленина

О войне в Украине в "Симпсонах" нет предсказаний, зато есть серия, в которой предсказана "реанимация СССР" не только в прежних границах, но и со Скандинавией в составе, что кажется абсолютной фантастикой.

Год выпуска: 1998

Номер эпизода: 19, 9 сезон: "Симпсон на флоте"

Гомер, поступив на службу в ВМС США, оказывается на борту американской подводной лодки, которую ошибочно приводит в воды России (пародия на сюжет фильма "Охота за "Красным Октябрём", где герой Шона Коннери угоняет советскую лодку к американцам). После этого Гомера обвиняют в шпионаже – новость снабжают фотографией Гомера в папахе с бутылкой водки, пляшущего гопак на Красной площади.

Представитель России в ООН говорит, что "Советский Союз отпустит ваше судно". "Советский Союз? Я думал, вы развалились" - удивленно отвечает американский дипломат. "А мы пошутили!" - восклицает представитель России, после чего табличка "Russia" меняется на "Soviet Union", из-под флага хиппи выпадает серп и молот, из аттракционов на Красной площади выезжают танки, возвращается Берлинская стена, а в мавзолее оживает Ленин, и разбив свой стеклянный саркафаг вырывается наружу с криками "Долой капитализм!".

Есть еще одна серия на "советскую тему", в которой показана карта "возрожденного СССР".

Год выпуска: 2014

Номер эпизода: 22, 25 сезон, "Желтый значок для труса"

В этой серии появляется карта СССР. Карта прорисована достаточно детально, в ней в состав Союза входят всё 15 бывших Республик, включая Украину, Грузию и Прибалтику. Любопытно, что СССР прирастает новыми странами: Финляндия, Швеция, Норвегия.

А вот дальше, вероятно, содержится подсказка о дате события. Инспектор Чалмерс произносит ключевую фразу: "И мы начинаем 79 забег вокруг школы".

79 - это порядковый номер определенного регулярного мероприятия. Таким мероприятием является заседание Генеральной Ассамблеи ООН, которое авторы мультсериала в шутку называют "забег вокруг школы", поскольку оно такое же бесполезно с точки зрения движения и прогресса, а участники возвращаются туда, откуда они начали свой путь (а обычно авторы "Симпсонов" закручивают свои намеки вокруг ООН, будь то Ассамблея или Совет Безопасности, как в том же эпизоде, где Россия за заседании ООН "превращается" в СССР).

В прошлом году прошло 77 заседание Ассамблеи. 79 заседание планируется провести в 2024 году. Как правило, она проходит в сентябре.

Возрождение СССР, тем более включая Скандинавию и Украину, выглядит, естественно, фантастическим. В тоже время, творцы мультфильма могли исходить из того, что руководство РФ желает в том или ином виде возродить Советский Союз (о чем как раз с 2014 года стали часто заявлять на Западе). И, вероятно, данное предсказание является откликом на эту тему.

В чем секрет предсказаний Симпсонов

"Симпсоны" появились на экранах больше 30 лет, в 1989 году. С тех пор вышло 34 сезона, 740 серий. Мультсериал в сатирическом ключе показывает жизнь семейства Симпсонов, которая состоит из Гомера, Мардж, Барта, Лизы и Мэгги, и других жителей вымышленного городка Спрингфилд, высмеивая многие клише и стереотипы, такие как стиль жизни "среднего американца", особенности мировых культур в целом, знаменитостей. В сериале часто затрагиваются такие скользкие вопросы, как политика и религия: в частности, поднимались темы однополых браков, борьбы дарвинистов и креационистов, войны в Ираке, политкорректности, феминизма, права граждан на оружие, легализации наркотиков.

Многие пытаются разгадать, в чем секрет пророчеств сериала и как авторам удается так точно угадывать будущие события, особенно любят строить догадки вокруг "предсказаний Симпсонов" сторонники теории заговоров.

Впрочем, скептики уверены, что выводы некоторых поклонников ленты притянуты за уши. Сами создатели тоже убеждают, что ничего сверхъественного в сериале нет. Они уверяют: все предсказания работают по принципу случайного совпадения, так что, мол, не стоит воспринимать это всерьез. Но все же последовательные удачные предсказания не могут не удивлять.

"Как у нас появился Трамп-президент? В 2000 году мы искали забавную знаменитость, которая могла бы стать президентом. Это было не так уж неожиданно, как вы можете подумать - Трамп уже тогда сказал, что рассмотрит возможность баллотироваться на пост президента когда-нибудь в будущем. Что касается терактов 11 сентября 2001 года, то Симпсоны купили путеводитель по Нью-Йорку, в котором рядом с изображением башен-близнецов было написано "9 долларов", так что это выглядело как 11 сентября, но это произошло совершенно случайно", - объяснял BBC один из авторов сериала Эл Джин.

При этом следует учитывать, что над сериалом трудятся настоящие интеллектуалы. Среди десятков сценаристов "Симпсонов" - выпускники престижных университетв, таких как Гарвард.

Ветеран шоу Эл Джин, который работает над ним с самого начала, закончил этот вуз с отличием, получив степень бакалавра математики. Стюарт Бернс с отличием окончил университет со степенью бакалавра математики, защитив дипломную работу на тему "Структура групповой алгебры", а затем получил степень магистра в Калифорнийском университете в Беркли. Дэвид Коэн с отличием окончил со степенью бакалавра физики, а затем получил степень магистра компьютерных наук в Калифорнийском университете в Беркли. Джефф Уэстбрук специализировался в области физики и истории науки, в конечном итоге получив степень доктора компьютерных наук в Принстонском университете, где он представил докторскую диссертацию под названием "Алгоритмы и структуры данных для алгоритмов динамических графов"; позже работал адъюнкт-профессором факультета компьютерных наук Йельского университета.

Кен Килер с отличием окончил прикладную математику, но удвоил степень доктора философии в той же области после публикации своей докторской диссертации под названием "Представление карт и оптимальное кодирование для сегментации изображений". Еще есть Мэтт Уорбертон, получивший степень бакалавра в области когнитивной нейробиологии.

"Создатели сериала собрали некоторых из лучших и умнейших людей Америки и бросили их в одну комнату, чтобы они держали руку на пульсе и тщательно изучали текущий ландшафт в сатирических целях. При наличии достаточного времени - и учитывая повторяющиеся мотивы, например, тот же Трамп, грозящийся баллотироваться в президенты США - они обязаны "предвидеть" события. Также "пророчество о Трампе" является лучшим примером того, как Соединенные Штаты становятся неотличимы от сатиры. По сути авторы сериала часто делают точные политические прогнозы. Словом, Симпсоны не занимаются предсказанием будущего, а скорее очень внимательно относятся к текущим событиям", - говорит "Стране" американский журналист Мэтт Шор.