Вице-президент США Камала Харрис не ждет ничего хорошего от ближайшей перспективы войны в Украине.

В этом она призналась на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Я не питаю иллюзий относительно того, что нас ждет впереди. Будет еще больше черных дней в Украине, ежедневная агония войны будет продолжаться, последствия войны будут ощущаться странами близко и далеко, от Африки до Юго-Восточной Азии и Карибов", - сказала она.

При этом Харрис заверила, что Запад не отступит в противостоянии с Россией.

"Если Путин думает, что он может подождать нашего отступления, то он жестоко ошибается. Время не на его стороне", - заявила вице-президент США.

Напомним, сегодня президент Чехии Петр Павел озвучил нежелательные последствия в случае поражения России. В частности, он опасается, что освобождение какой-то части временно оккупированной территории может привести к настолько большим человеческим потерям, что общество просто не сможет этого выдержать.

Ранее мы писали, что госсекретарь США Энтони Блинкен озвучил потери российских войск на войне в Украине. По его словам, в ходе войны были убиты и ранены 200 тысяч россиян.