Североатлантический Альянс должен быть готов к противостоянию с Россией, которое продлится "много, много, много, много лет".

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, пишет France 24.

"Президент Путин хочет другой Европы, хочет Европы, где он может контролировать соседей, где он может решать, что могут делать страны.... Нам нужно быть готовыми к долговременным перспективам, это может занять много, много, много, много лет", - сказал он.

Напомним, ранее Столтенберг призвал страны НАТО быстрее передавать Украине военную технику и боеприпасы.

Также сообщалось, что НАТО видит признаки того, что РФ готовится к новому наступлению.

Кроме того, мы писали, что НАТО работает над инструкцией на случай участия в конфликте, выходящего за пределы его зоны ответственности.

Война в Украине продолжается уже 358-й день. Мы следим за новостями 16 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 357-го дня войны. Над Украиной снова летали "неопознанные летающие объекты" - предположительно запущенные россиянами воздушные шары. В Брюсселе продолжалось заседание контактной группы по военной помощи Украине - "Рамштайн". Там страны-участницы подписали контракты о наращивании производства боеприпасов. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина будет готова начать свое контрнаступление через несколько месяцев.

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