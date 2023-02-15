Государственный концерн "Укроборонпром" представил 120-мм мины, произведенные совместно с одной из стран - членов НАТО.

"Появление этой мины является первым продуктом совместной кооперации со страной Североатлантического союза. Мы долгое время достигали договоренностей, разрабатывали план графиков реализации этих договоренностей, и наконец можем показать, как выглядит эта кооперация на практике", – рассказала представитель госконцерна Наталья Сад во время брифинга.

По словам Сад, 120-мм минометные мины являются наиболее нужным средством поражения, они поражают цели из миномета на расстоянии до 8 километров.

А в Фейсбуке концерна говорится, что 120-мм мины производятся по современным технологиям. Производственные мощности рассредоточены, в частности, их часть расположена в одном из европейских государств.

"Этот боеприпас гарантированно поражает вражескую пехоту в радиусе от 25 до 60 м, а разлет осколков может достигать 250 м. Кроме этого, 120-мм мина способна разрушать инженерные сооружения и легкобронированную технику. В общей сложности 120-мм миномет способен поражать цели на расстоянии до 7-ми километров, а современными боеприпасами – более 8 километров. 120-мм миномет является одним из наиболее распространенных в Украине видов артиллерийского оружия и активно используется в боевых действиях", - сказано в соцсети концерна.

Напомним, в января "Укроборонпром" сообщил, что начал за границей серийное производство 82-мм минометных мин.

А осенью "Укроборонпром" наладил выпуск 152-мм снарядов для артиллерии.