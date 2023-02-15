США и дальше будут поддерживать Украину, но не планируют отправлять Киеву истребители.

Об этом заявила постпред США в НАТО Джулианна Смит в интервью CNN.

"Несмотря на неоднократные просьбы Украины, администрация президента США Джо Байдена категорически отказалась рассматривать идею отправки истребителей F-16 воюющей стране", – пишет издание.

"В настоящее время у Соединенных Штатов нет никаких планов по отправке F-16 или каких-либо других истребителей", – приводятся слова Смит.

Она также добавила, что, хотя союзники по НАТО "ожидают каких-то переговоров" с Россией по поводу ее войны в Украине, они все равно "очень сосредоточены на том, чтобы дать все, что нужно украинским вооруженным силам".

Напомним, в конце января президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не станет предоставлять Украине истребители F-16.

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Ранее мы подводили итоги 356-го дня войны. Направления российских атак не изменились - Купянское, Лиманское, Бахмутское, Авдеевское и Новопавловское. Генштаб ВСУ заявляет, что россияне устанавливают выплаты за штурмовые действия и за каждый километр захваченной территории, "чтобы мотивировать личный состав". Что, видимо, свидетельствует о подготовке к наступлению. О таком наступлении говорит и луганский губернатор Сергей Гайдай.

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