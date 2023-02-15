Страны НАТО на сегодняшней встрече Рамштайна подписали контракты о наращивании производства боеприпасов. Данная мера направлена на усиление снарядного потенциала Запада и Украины.

Об этом сообщил генсек Альянса Йенс Столтенберг, пишет Sky News.

"То, что мы видим, - это огромные расходы боеприпасов на войне, и мы наблюдаем это в течение нескольких месяцев. Мы обсуждали этот вопрос в разных столицах стран НАТО, и теперь мы видим, что дело движется в правильном направлении", - сказал генсек.

Он отметил, что конфликт "превратился в изматывающую войну на истощение" и "войну логистики", однако "у Украины есть окно возможностей, чтобы склонить чашу весов в свою пользу, и время имеет решающее значение".

Ранее многие западные СМИ писали о дефиците снарядов у ВСУ из-за интенсивных наступательных операций РФ.

Также Financial Times со ссылкой на источники написала, что Украина сейчас испытывает острый дефицит боеприпасов. В разведке одной из стран НАТО сообщили, что украинская армия тратит 5 тысяч снарядов в день – столько небольшие страны закупают за целый год.