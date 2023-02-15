Второй день встречи Рамштайна будет посвящен не только Украине, но и усилению НАТО в восточной Европе. Речь идет о размещении дополнительных 40 тысяч военных и удвоении количества боевых групп с четырех до восьми.

Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Также будет обсуждаться новое политическое руководство по оборонному планированию.

"Это будет ключевым двигателем изменений в течение следующих нескольких лет. Обеспечить наличие возможностей, необходимых для надежного сдерживания и обороны", - заявил генсек.

Также страны НАТО будут говорить об усилении оборонной промышленности, а также увеличении производства оружия и боеприпасов.

"И мы будем принимать меры по усилению защиты нашей критической инфраструктуры, включая подводные кабели и трубопроводы. Все это требует ресурсов. Поэтому мы также рассмотрим, как сохранить и увеличить расходы на оборону в альянсе", - добавил Столтенберг.

Ранее сообщалось, что НАТО работает над инструкцией на случай участия в конфликте, выходящего за пределы его зоны ответственности.

Напомним, министр обороны Алексей Резников сообщал, что на сегодняшней встрече "Рамштайна" обсудят передачу Украине танков.

Война в Украине продолжается уже 357-й день. Мы следим за новостями 15 февраля в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 356-го дня войны. Направления российских атак не изменились - Купянское, Лиманское, Бахмутское, Авдеевское и Новопавловское. Генштаб ВСУ заявляет, что россияне устанавливают выплаты за штурмовые действия и за каждый километр захваченной территории, "чтобы мотивировать личный состав". Что, видимо, свидетельствует о подготовке к наступлению. О таком наступлении говорит и луганский губернатор Сергей Гайдай.

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