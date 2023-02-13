Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, занимающий этот пост с 2014 года, в октябре может покинуть его.

Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на официального представителя организации Оану Лунгеску.

"Мандат генерального секретаря продлевался три раза, и он прослужил в общей сложности в течение почти девяти лет", - приводит издание слова пресс-секретаря.

По ее словам, у Столтенберга нет намерения просить нового продления своего мандата.

Газета напоминает, что в марте 2022 года лидеры государств-членов Североатлантического альянса приняли решение продлить мандат Столтенберга до 30 сентября 2023 года.

Бывший норвежский премьер-министр Йенс Столтенберг, которому в марте исполнится 64 года, возглавил альянс в октябре 2014 года.

Как писала "Страна", Столтенберг допускал, что в Азии произойдет война, подобная украинской.

Также он заявлял, что НАТО видит признаки того, что РФ готовится к новому наступлению.

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