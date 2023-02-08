Конфликт, подобный европейскому, может повториться и в Азии, поскольку Китай быстро расширяет свои военные возможности, включая ядерные.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Напомним, что недавно премьер Японии предрек Восточной Азии повторение украинского сценария из-за попыток силой изменить границы.

А тот же Столтенберг заявлял, что сближение России и Китая представляет угрозу для Азии и Европы.

Война в Украине продолжается уже 350-й день. Мы следим за новостями 8 февраля в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 349-го дня войны. Противник проводит перегруппировку и продолжает наступать на пяти направлениях: Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском. "Институт изучения войны" пишет, что российское командование торопится начать решающее наступление ввиду двух факторов - прибытия западной военной помощи и наступления весенней распутицы, которого ждут примерно в апреле.

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