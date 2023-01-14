Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что "Украина сегодня – это возможная Восточная Азия завтрашнего дня".

Об этом Кисида сказал на пресс-конференции по итогам своего визита в США и ряд других стран "Большой семерки".

"Уроки Украины значат, что безопасность Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона неразделимы. Ситуация в Японии и вокруг становится все более серьезной с попытками в одностороннем порядке силой изменить статус-кво в Восточно-китайском и Южно-китайском морях и с ростом ядерной и ракетной активности Северной Кореи", - сказал Кисида.

В связи с этим он подчеркнул необходимость тесного сотрудничества с Европой с целью укрепления безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе.

Ранее мы писали, что журналисты выяснили, сколько ядерных боеголовок есть у КНДР. По данным американского журнала Bulletin of the Atomic Scientists (BAS), по состоянию на сентябрь 2022 года у Северной Кореи, предположительно, были готовы 20-30 ядерных боеголовок, пригодных для ракет средней дальности.

Также "Страна" рассказывала, что премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что применение Россией ядерного оружия против Украины было бы враждебным актом против человечества.