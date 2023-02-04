США запросили у Японии разрешение на размещение на ее островах ракет среднего радиуса действия для обеспечения в регионе равновесия сил с Китаем.

Об этом сообщает в субботу, 4 февраля, издание "Санкэй симбун".

В публикации говорится, что США хотят развернуть разрабатываемые гиперзвуковые ракеты большой дальности LRHW и крылатые ракеты наземного базирования Tomahawk на так называемой "первой островной цепи", разделяющей омывающие Китай моря и просторы открытого Тихого океана.

"Первая островная цепь" представляет собой ряд основных архипелагов, окружающих материковую часть Восточной Азии, включая Японию и Тайвань.

Издание пишет, что Япония готова к размещению ракет. Место дислокации еще не определено, но представитель японского правительства сказал, что "предполагаются остров Кюсю и другие места".

Тем самым Токио и Вашингтон намерены противостоять китайским средствам средней дальности в регионе, говорится в публикации.

Гиперзвуковые ракеты LRHW, разрабатываемые для армии и ВМС США, имеют дальность действия более 2,7 тысяч км, а крылатые ракеты Tomahawk, которые будут находиться в распоряжении американского Корпуса морской пехоты, способны поражать цели на расстоянии 1,6 тысяч км.

Ранее мы писали, что американский президент Джо Байден грозит главе КНР Си Цзиньпину увеличением военного присутствия США в азиатско-тихоокеанском регионе.

Также "Страна" рассказывала, что Япония раздумывает над покупкой американских "Томагавков", чтобы противостоять КНДР и Китаю.