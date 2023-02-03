Разведка США сообщает, что председатель КНР Си Цзиньпин отдал приказ армии быть готовой провести операцию по установлению контроля над Тайванем к 2027 году.

Об этом глава ЦРУ Уильям Бернс заявил в выступлении на мероприятии в Джорджтаунском университете, сообщает Reuters.

"Это не значит, что он решил осуществить вторжение в 2027 году, но это напоминание о серьезности его ориентиров и амбиций. Наши выводы в ЦРУ сводятся к тому, что я бы не стал недооценивать амбиции председателя Си Цзиньпина в отношении Тайваня", - сказал Бернс.

Напомним, в ноябре прошлого года президент Тайваня Цай Инвэнь заявила, что вторжение Китая на Тайвань может случиться уже в "самое ближайшее время".

Ранее мы писали, что незадолго до этого представитель Компартии Китая сказал, что Пекин не исключает применения силы в решении тайваньского вопроса, но лишь против сторонников независимости и вмешательства извне.

Также "Страна" рассказывала, что высокопоставленный генерал ВВС США Майкл Минихэн призвал американские войска готовиться к тому, что Китай может начать войну с США через два года. Правда, его прогнозы основаны на интуиции.