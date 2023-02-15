Сегодня на встрече в формате Рамштайн будет обсуждаться передача Украине танков.

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников.

"Первый рабочий день в Брюсселе завершен. Я благодарен всем странам-участницам Ramstein и Североатлантическому альянсу за поддержку Украины. Завтра расписание будет заполнено. Мы потратим больше времени на обсуждение танков", - написал он в Twitter.

Напомним, по итогам первого дня встречи союзники пообещали передать Украине "как можно больше боеприпасов и как можно скорее", но решения по истребителям принято не было.

А Владимир Зеленский заявил о принятии "сильных решений" на встрече "Рамштайна". Резников намекнул на истребители.

Война в Украине продолжается уже 357-й день. Мы следим за новостями 15 февраля в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 356-го дня войны. Направления российских атак не изменились - Купянское, Лиманское, Бахмутское, Авдеевское и Новопавловское. Генштаб ВСУ заявляет, что россияне устанавливают выплаты за штурмовые действия и за каждый километр захваченной территории, "чтобы мотивировать личный состав". Что, видимо, свидетельствует о подготовке к наступлению. О таком наступлении говорит и луганский губернатор Сергей Гайдай.

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