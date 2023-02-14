Нидерланды и Дания не будут поставлять Украине танки Leopard 2. Появились сомнения по этому вопросу и у Финляндии.

Об этом пишет Die Welt.

"Правительства Нидерландов и Дании объявили, что ни одна из стран не будет поставлять Leopard 2. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, например, заявил, что его страна может предоставить 18 арендованных у Германии Leopard 2, которые до сих пор использовались в немецко-голландском батальоне… Но Гаага сказала, что данные танки недоступны для Украины", – говорится в публикации.

В Дании тоже буквально в начале февраля заявляли, что хотят выкупить у Германии списанные танки Leopard 1A5, отремонтировать их и передать Украине.

Также Финляндия, располагающая большим арсеналом из 200 танков Leopard 2, долгое время считалась важной частью "танковой коалиции". Однако сейчас появились признаки того, что Хельсинки не хотят давать танки, пока не вступят в НАТО. На вопрос журналистов пресс-секретарь правительства снова уклончиво ответил, что "оперативная форма и содержание" участия в коалиции "Леопард" — это "все еще продолжающийся процесс".

Wall Street Journal со ссылкой на источники в НАТО сообщает, что Финляндия, вероятно, передаст танки только после того, как будет принята в НАТО.

Напомним, недавно голландский премьер Рютте заявил, что Нидерланды готовы рассмотреть запрос на поставки истребителей F-16 в Украину.