Глава Пентагона Ллойд Остин во время девятого заседания "Рамштайна" в Брюсселе рассказал о ситуации с отправкой танков и другого вооружения Украине.

Главное из его заявлений:

Германия, Польша, Канада, Португалия, Испания, Норвегия, Дания, Нидерланды будут поставлять в Украину танки Leopard; США, Польша и Чехия поставят танки в дополнение к уже отправленным; США, Германия, Нидерланды поставят Украине системы ПВО Patriot; Франция и Италия поставят системы ПВО SAMP/T; Несколько стран ведут работу по снабжению Украины боеприпасами.

Напомним, также Остин сказал, что США и союзники помогут Украине перейти в контрнаступление весной.

Тем временем война в Украине продолжается уже 356-й день. Мы следим за новостями 14 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 355-го дня войны. По данным Генштаба, РФ продолжала наступление на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. В оперкомандовании "Юг" сообщили, что россияне могут нанести следующий массированный ракетный удар по Украине в годовщину вторжения. В Германии и Польше началось обучение украинских военных управлению танками Leopard 2.

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