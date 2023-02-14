Польша планирует отправить Украине 60 модернизированных Т-72 и PT-91 Twardy, в добавок к уже анонсированным 14 танкам Leopard.

Об этом сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время пресс-конференции со своим шведским коллегой.

"Польша уже поставила 250 постсоветских танков. Также мы планируем поставить очередные дополнительные модернизированные 60 танков и еще 14 Leopard", – сказал Моравецкий.

Ранее мы публиковали видео, как украинские военные обучаются управлению танками Leopard 2 в Польше.

Также мы писали, что член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что Украине потребуется до 700 танков для полного освобождения.

Война в Украине продолжается уже 355-й день. Мы следим за новостями 13 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 354-го дня войны. Вчера на фронте самое большое число артобстрелов было на Купянском и Лиманском направлениях, где россияне ведут наступательные действия. На Бахмутском направлении не прекращается шквальный огонь со стороны россиян. За сутки они нанесли 167 ударов различными типами ствольной артиллерии.

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