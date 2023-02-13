Появились первые кадры из Польши, где стартовало обучение украинцев управлению танками Leopard 2.

Соответствующие видео публикует "Радио Свобода".

Журналисты сообщают, что обучение будет продолжаться всего месяц вместо трех, как это происходит обычно.

Накануне учения на "Леопардах" и БМП "Мардер" начались также в Германии.

Кроме того, сообщалось, что украинские военные приехали в Британию для обучения управлению гаубицей AS90.

Также мы писали, что ЕС вдвое расширяет миссию по обучению украинских военных.

Война в Украине продолжается уже 355-й день. Мы следим за новостями 13 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 352-го дня войны. Вчера на фронте самое большое число артобстрелов было на Купянском и Лиманском направлениях, где россияне ведут наступательные действия. На Бахмутском направлении не прекращается шквальный огонь со стороны россиян. За сутки они нанесли 167 ударов различными типами ствольной артиллерии.

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