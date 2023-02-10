Владимир Зеленский вчера вечером, возвращаясь из Брюсселя, встретился в польском Жешуве с президентом Польши Анджеем Дудой.

Об этом сообщает канцелярия польского президента.

Зеленский рассказал ему о своей поездке по Европе, обсудили предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе, а также встречу Дуды с генсеком Альянса на следующей неделе. Встреча продолжалась более двух часов.

Ранее Зеленский опубликовал видеоотчет о своих встречах в Брюсселе.

По итогам поездок Зеленского советник главы Офиса президента Михаил Подоляк выразил уверенность, что Украина получит дальнобойное оружие и штурмовую авиацию уже в этом году.

Война в Украине продолжается уже 352-й день. Мы следим за новостями 10 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 351-го дня войны. Основные бои идут в районах Кременной, Бахмута, Авдеевки, Опытного, Марьинки и Угледара. В интервью Spiegel Владимир Зеленский сообщил, что удержание Бахмута помогает выиграть время до новых поставок оружия. По его словам, украинские военные и спецслужбы не согласны с советами оставить город. Тем временем в северных районах Украины, Черниговской и Харьковской областях, увеличились обстрелы РФ.

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