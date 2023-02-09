Владимир Зеленский опубликовал краткий видеоотчет о своих встречах в Брюсселе.

Ролик появился в его телеграм-канале.

"Встретился с лидерами европейских стран и верховным комиссаром ЕС по иностранным делам", – написал президент.

Также он сообщил, что призвал лидеров ЕС принять решение о начале переговоров по присоединению Украины к Евросоюзу уже в этом году. И что в ходе встречи участники рассмотрели конкретные шаги по реализации формулы мира.

"Рассказал о ситуации на поле боя и передал оборонные нужды Украины, в частности, о боевой авиации, бронетехнике, артиллерии и ПВО. В этом вопросе главное – скорость", – добавил Зеленский.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного представителя ЕС написало, что никто из лидеров стран Евросоюза на данный момент не принял обязательства по передаче Украине современных западных истребителей.

Как сообщала "Страна", в Брюсселе Зеленский признал, что в Украине есть уклонисты и что их нужно "немножечко напрягать". Президент добавил, что люди должны осознавать, что, к сожалению, война продолжается, а прочность на поле боя зависит от единства.