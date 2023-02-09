Президент США Джо Байден заявил, что не планирует поездку в Украину.

По его словам, есть лишь вероятность того, что он посетит Польшу.

"Есть вероятность того, что я могу поехать в Польшу. На этом все", - заявил он в ответ на просьбу прокомментировать возможность его визита в Украину.

Ранее о том, что Байден может посетить Польшу в этом месяце, на годовщину вторжения России в Украину писали американские СМИ. В частности, сообщалось, что в Польшу может приехать и Зеленский, который представит мирный план, "и призовет к проведению международной конференции, посвященной Украине".

При этом источники NBC News сообщали, что планы могут меняться и решение принято не окончательно.

Но Зеленский тогда эту информацию опроверг и заявил, что приглашения в Польшу на встречу с Байденом не получал.

Зато Варшава подтвердила, что Байден вскоре посетит Польшу. Однако об участии Зеленского также не упомянули.

Война в Украине продолжается уже 351-й день. Мы следим за новостями 9 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 350-го дня войны. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что целями готовящегося наступления РФ могут быть Харьковская и Запорожская области. Американский журналист Сеймур Херш обвинил власти США в подрыве "Северных потоков". Президент Украины вчера совершил второй по счету зарубежный визит после начала российского вторжения - в Лондон, после этого он прилетел в Париж, где встретился с Макроном и Шольцем.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге анализирует, как скандалы и отставки в украинской власти могут сказаться на ситуации на фронте.