Президент США Джо Байден, вчера, 7 февраля, выступил в Конгрессе США с ежегодным посланием. В нем американский лидер сделал ряд заявлений об Украине.

Текст выступления президента США обнародован на сайте Белого дома.

Главное из выступление Джо Байдена по Украине:

1. Назвал российское вторжение "испытанием на века" для США и всего мира, пообещал поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

2. Заявил, что Штаты объединили НАТО и создали глобальную коалицию для противодействия России в Украине.

3. Байден объяснил рекордную инфляцию последствиями коронавирусной пандемии и российской агрессии в Украине.

Что же до Китая, то США, по словам Байдена, стремятся не к конфликту, а к конкуренции с КНР. "Сегодня мы находимся в самой сильной позиции за последние десятилетия, чтобы конкурировать с Китаем или кем-либо еще в мире", - добавил президент.

Ранее сообщалось, что Байден может объявить о своем окончательном решении, будет ли он снова участвовать на выборах президента 2024 года, уже в середине февраля.

Также писали, что американский президент планирует посетить Польшу в конце февраля.