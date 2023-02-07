Президент США Джо Байден может посетить Польшу в этом месяце, на годовщину вторжения России в Украину.

Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на три знакомых с вопросом источника.

По их данным, речь идет о визите Байдена в Польшу в конце месяца.

Источники отметили, что решение окончательно не принято, и что планы могут измениться.

Отметим, 1 февраля польские СМИ сообщили, что Байден может провести встречу с Зеленским и Дудой в столице Польши Варшаве или в городе Жешув. Но президент Зеленский тогда эту информацию опроверг и заявил, что приглашения в Польшу не получал.

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Ранее мы подводили итоги 348-го дня войны. Бои продолжались в районе Бахмута. В ВСУ заявили, что оборонять его нужно, чтобы наносить россиянам ущерб в живой силе. В ГУР Минобороны сообщили, что россияне могут пойти в наступление в Донецкой и Луганской областях, а также, возможно, в Запорожье. Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что опасается, что мир скатывается к более широкомасштабной войне, чем сейчас в Украине.

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