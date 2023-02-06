Большинство демократов не хотят, чтобы президент США Джо Байден баллотировался на второй срок.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса агентства Associated Press.

Исследование показало, что только 37% демократов желают переизбрания действующего главы государства. Перед промежуточными выборами в ноябре 2022 года этот показатель составлял 52%.

Среди противников выдвижения Байдена в основном молодежь. Сразу 49% демократов в возрасте 45 лет и старше считают, что Байден должен баллотироваться на второй срок (в октябре об этом заявили 58% людей такого возраста). Но среди тех, кто моложе 45 лет, таких только 23%.

Среди всех респондентов повторное выдвижение Байдена в президенты одобрили бы 22% (против 29% по результатам прошлого опроса).

Многие из опрошенных считают помехой возраст Байдена: в ноябре 2022 года американскому лидеру исполнилось 80 лет. В интервью потенциальные избиратели указали на ошибки президента США, его походку и кашель.

"Честно говоря, я думаю, что он слишком стар. Нам нужен кто-то помоложе", - сказала 37-летняя Сара Оверман, демократ, работающая в сфере образования в Северной Каролине.

Опрос также показал, что 41% респондентов одобряют то, как Байден справляется со своей работой на посту президента, что аналогично рейтингам на конец прошлого года.

Исследование проводилось с 26 по 30 января. В нем приняли участие 1068 взрослых американцев.

Как писала "Страна", две трети американцев не испытывают энтузиазма от того, что в выборах президента 2024 года может участвовать нынешний глава государства или его предшественник Дональд Трамп.

Также все больше американцев считают слабое руководство главной проблемой США.