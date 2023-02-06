Немногим больше трети демократов хотят, чтобы Байден баллотировался на второй срок
Большинство демократов не хотят, чтобы президент США Джо Байден баллотировался на второй срок.
Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса агентства Associated Press.
Исследование показало, что только 37% демократов желают переизбрания действующего главы государства. Перед промежуточными выборами в ноябре 2022 года этот показатель составлял 52%.
Среди противников выдвижения Байдена в основном молодежь. Сразу 49% демократов в возрасте 45 лет и старше считают, что Байден должен баллотироваться на второй срок (в октябре об этом заявили 58% людей такого возраста). Но среди тех, кто моложе 45 лет, таких только 23%.
Среди всех респондентов повторное выдвижение Байдена в президенты одобрили бы 22% (против 29% по результатам прошлого опроса).
Многие из опрошенных считают помехой возраст Байдена: в ноябре 2022 года американскому лидеру исполнилось 80 лет. В интервью потенциальные избиратели указали на ошибки президента США, его походку и кашель.
"Честно говоря, я думаю, что он слишком стар. Нам нужен кто-то помоложе", - сказала 37-летняя Сара Оверман, демократ, работающая в сфере образования в Северной Каролине.
Опрос также показал, что 41% респондентов одобряют то, как Байден справляется со своей работой на посту президента, что аналогично рейтингам на конец прошлого года.
Исследование проводилось с 26 по 30 января. В нем приняли участие 1068 взрослых американцев.
Как писала "Страна", две трети американцев не испытывают энтузиазма от того, что в выборах президента 2024 года может участвовать нынешний глава государства или его предшественник Дональд Трамп.
Также все больше американцев считают слабое руководство главной проблемой США.