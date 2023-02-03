Президент США Джо Байден снова оговорился. Он заявил, что "более половины женщин в моей администрации - женщины".

Ранее Байден в своей речи о военной помощи Украине оговорился, заявив, что новый пакет помощи "поможет противостоять жестокой агрессии Украины".

Также президент США, комментируя вчера вывод российских войск из Херсона, оговорился. Он назвал этот украинский город Фаллуджей.

Война в Украине продолжается уже 344-й день. Мы следим за новостями 2 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 343-го дня войны. Россияне продолжали наступление на Лиманском и Бахмутском направлениях. В ВСУ заявили, что на южном направлении происходит "имитация активности противника" с попытками заброски ДРГ Россией на правый берег Днепра. СМИ сообщили, что США решили предоставить Украине управляемые бомбы GLSDB с дальностью действия в 160 километров.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует, зачем Зеленский устроил массовые обыски у чиновников, Коломойского и Авакова.