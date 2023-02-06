Президент США Джо Байден показал, как готовится к предстоящему во вторник, 7 февраля, выступлению в конгрессе.

Соответствующий пост он опубликовал в Твиттере.

"Готовлюсь", - написал президент США, опубликовав фото потрепанной кожаной папки на фоне надкусанной печеньки с шоколадной крошкой и синей кружки с президентским гербом.

Узнать о том, что именно он хочет рассказать в своем ежегодном послании о состоянии дел в стране, из фото невозможно. Вся первая страница речи - напечатанные крупным шрифтом приветствия, которые завершаются они словом: "Пауза".

Ранее сообщалось, что Байден может объявить о своем окончательном решении, будет ли он снова участвовать на выборах президента 2024 года, уже в середине февраля.

Между тем большинство демократов не хотят, чтобы Байден баллотировался на второй срок. Опрос показал, что только 37% демократов желают переизбрания действующего главы государства. Перед промежуточными выборами в ноябре 2022 года этот показатель составлял 52%.