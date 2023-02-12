Финляндия еще не приняла решение о передаче Украине танков Leopard.

Об этом заявила премьер-министр страны Санна Марин, пишет Yle.

"Мы не сообщаем общественности о таких вещах заранее, но когда решение уже принято, мы сообщаем то, что нужно знать. Разные страны имели разные линии коммуникации. Мы были сдержаны, мы не перечисляем отдельные вопросы, которые есть в открытом доступе. Финляндия предоставила Украине много материалов, и мы готовы продолжать это делать", - пояснила Марин.

Она сказала, что ситуация в Финляндии "чуть-чуть отличается" от других стран из-за того, что она граничит с Россией.

При этом Финляндия поддерживает совместные закупки оружия странами ЕС для Украины, поскольку они укрепляют европейскую оборонную промышленность.

Напомним, недавно Финляндия объявила о предоставлении Украине самого большого, 12-го пакета военной помощи на сумму в 400 миллионов евро. Содержание пакета помощи не разглашалось, тем не менее, министр обороны Микко Савола сообщил, что Финляндия предоставляет "тяжелое оружие и боеприпасы".

Ранее мы писали, что еще в прошлом месяце президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что передаст Украине танки Leopard, но при определенных условиях. Кроме того, количество переданной бронетехники не может быть большим, поскольку Финляндия граничит с Россией и ещё не является государством-членом НАТО.