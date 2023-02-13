Австрия не будет обучать украинских военных управлению танками Leopard 2, хотя и готова оказывать Киеву военную помощь.

Об этом заявила министр обороны Австрии Клаудия Таннер, передает Kurier.

Таннер зявила, что существует "суверенное решение каждого государства поддержать Украину в рамках своих законов".

Эксперты объясняют, что таким образом австрийские официальные лица хотят сохранить нейтралитет.

Напомним, в начале февраля президент Австрии Александр Ван дер Беллен приехал в Киев и пообещал всячески помогать Украине, но не оружием.

Война в Украине продолжается уже 355-й день. Мы следим за новостями 13 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 354-го дня войны. Вчера на фронте самое большое число артобстрелов было на Купянском и Лиманском направлениях, где россияне ведут наступательные действия. На Бахмутском направлении не прекращается шквальный огонь со стороны россиян. За сутки они нанесли 167 ударов различными типами ствольной артиллерии.

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