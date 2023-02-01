Президент Австрии приехал в Киев и пообещал всячески помогать Украине, но не оружием
Австрия поддержит всевозможные идеи дипломатического завершения войны, однако "совсем иное касается предоставления оружия".
Такое заявление сделал президент страны Александр Ван дер Беллен на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.
Среди названных им причин - нейтральный статус Австрии и экономия на бюджете собственных Вооруженных сил.
При этом Ван дер Беллен пообещал, что Австрия передаст Украине 5 млн евро для восстановления трансформаторных подстанций, а также рассматривает возможности поддержки украинской экономики и восстановлении страны.
Ранее Австрия уже заявляла, что не будет поставлять Украине летальное оружие, и не исключила постепенного снятия санкций с России.
Также в этом месяце министр иностранных дел Австрии призвал сохранять чувство меры по отношению к РФ.
Война в Украине продолжается уже 343-й день. Мы следим за новостями 1 февраля в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 342-го дня войны. Войска РФ продолжают вести наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Также в ВСУ заявили о переброске "вагнеровцев" на линию фронта в Запорожской области. Тем временем США вчера сообщили, что отправили в Украину первую партию из 60 боевых машин пехоты Bradley. А Франция пообещала, что предоставит Киеву еще 12 гаубиц Caesar.
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