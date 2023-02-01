Австрия поддержит всевозможные идеи дипломатического завершения войны, однако "совсем иное касается предоставления оружия".

Такое заявление сделал президент страны Александр Ван дер Беллен на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

Среди названных им причин - нейтральный статус Австрии и экономия на бюджете собственных Вооруженных сил.

При этом Ван дер Беллен пообещал, что Австрия передаст Украине 5 млн евро для восстановления трансформаторных подстанций, а также рассматривает возможности поддержки украинской экономики и восстановлении страны.

Ранее Австрия уже заявляла, что не будет поставлять Украине летальное оружие, и не исключила постепенного снятия санкций с России.

Также в этом месяце министр иностранных дел Австрии призвал сохранять чувство меры по отношению к РФ.

Война в Украине продолжается уже 343-й день. Мы следим за новостями 1 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 342-го дня войны. Войска РФ продолжают вести наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Также в ВСУ заявили о переброске "вагнеровцев" на линию фронта в Запорожской области. Тем временем США вчера сообщили, что отправили в Украину первую партию из 60 боевых машин пехоты Bradley. А Франция пообещала, что предоставит Киеву еще 12 гаубиц Caesar.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.