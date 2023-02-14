Власти Норвегии приняли решение выделить Украине 12 танков различных типов.

Об этом заявил глава норвежского Минобороны Бьорн Арильд Грам.

"Норвегия пожертвует Украине восемь танков и до четырех танков особого назначения. Также власти выделят фонды для приобретения боеприпасов и запчастей, сказал министр обороны Бьорн Арильд Грам", - говорится в заявлении норвежского правительства.

В заявлении не уточнили, какие именно танки Осло передаст Киеву. Однако, согласно документу, Норвегия направит в Европейский фонд мира около $24,7 млн для закупок боеприпасов и запчастей к танкам Leopard 2.

Ранее премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре предложил выделять по 15 млрд норвежских крон (примерно $1,5 млрд) ежегодно в течение пяти лет для оказания гуманитарной и военной помощи Украине.

Напомним, сегодня глава Пентагона Ллойд Остин перечислил страны, которые будут поставлять Украине ПВО, боеприпасы и танки Leopard. Среди главных поставщиков танков: Германия, Польша, Канада, Португалия, Испания, Норвегия, Дания, Нидерланды.

Война в Украине продолжается уже 356-й день. Мы следим за новостями 14 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 355-го дня войны. По данным Генштаба, РФ продолжала наступление на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. В оперкомандовании "Юг" сообщили, что россияне могут нанести следующий массированный ракетный удар по Украине в годовщину вторжения. В Германии и Польше началось обучение украинских военных управлению танками Leopard 2.

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