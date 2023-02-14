Норвегия выделит Украине 12 танков различных типов
Власти Норвегии приняли решение выделить Украине 12 танков различных типов.
Об этом заявил глава норвежского Минобороны Бьорн Арильд Грам.
"Норвегия пожертвует Украине восемь танков и до четырех танков особого назначения. Также власти выделят фонды для приобретения боеприпасов и запчастей, сказал министр обороны Бьорн Арильд Грам", - говорится в заявлении норвежского правительства.
В заявлении не уточнили, какие именно танки Осло передаст Киеву. Однако, согласно документу, Норвегия направит в Европейский фонд мира около $24,7 млн для закупок боеприпасов и запчастей к танкам Leopard 2.
Ранее премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре предложил выделять по 15 млрд норвежских крон (примерно $1,5 млрд) ежегодно в течение пяти лет для оказания гуманитарной и военной помощи Украине.
Напомним, сегодня глава Пентагона Ллойд Остин перечислил страны, которые будут поставлять Украине ПВО, боеприпасы и танки Leopard. Среди главных поставщиков танков: Германия, Польша, Канада, Португалия, Испания, Норвегия, Дания, Нидерланды.
Война в Украине продолжается уже 356-й день. Мы следим за новостями 14 февраля в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 355-го дня войны. По данным Генштаба, РФ продолжала наступление на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. В оперкомандовании "Юг" сообщили, что россияне могут нанести следующий массированный ракетный удар по Украине в годовщину вторжения. В Германии и Польше началось обучение украинских военных управлению танками Leopard 2.
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