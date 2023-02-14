Северный флот России впервые с конца холодной войны начал выходить в море с ядерным оружием на борту своих кораблей и подлодок.

Об этом в своем докладе "Фокус-2023" пишет разведка Норвегии.

В документе сказано, что в советское время военные корабли Северного флота регулярно выходили в море с тактическим ядерным оружием, однако со времен холодной войны о подобных случаях известно не было.

"Центральная часть ядерного потенциала размещена на подводных лодках Северного флота и надводных кораблях. Ядерное оружие представляет собой особенно серьезную угрозу в вариантах операций, в которых могут участвовать страны НАТО", - говорится в документе.

Напомним, по данным разведки Британии, Россия за последние две недели понесла наибольшие потери с начала вторжения в Украину.

Война в Украине продолжается уже 356-й день. Мы следим за новостями 14 февраля в своем онлайне.

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