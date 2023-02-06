С тех пор, как Россия вторглась в Украину в феврале прошлого года, почти постоянно ведутся дебаты о ядерном арсенале РФ и о том, применит ли его Москва.

Издание Foreign Affairs анализирует риски использования Россией ядерного оружия.

Издание отмечает "двусмысленность российской доктрины и протоколов", которые допускают любую трактовку.

"Российские лидеры, в том числе Путин, уточнили, что вторжение в Украину - это не та война, в которой Россия прибегнет к ядерному оружию. Но в то же время российская военная доктрина дает мало указаний на ситуацию, с которой Россия в настоящее время сталкивается в Украине", – пишет издание.

В публикации говорится, что "самый опасный момент наступит, когда Украина окажется на пороге победы и Путин почувствует, что может спасти свое вторжение только путем беспрецедентной эскалации".

"Но еще один опасный момент наступит, если российские военные или политические лидеры решат, что прямая военная конфронтация с НАТО неизбежна. Это второе непредвиденное обстоятельство, которое западные политики должны активно пытаться смягчить, используя выверенную сдерживающую коммуникацию и военные маневры, которые нельзя ошибочно истолковать как подготовку к операции против России", – предупреждает издание.

Между тем в украинской разведке заявили, что Россия разместила ядерное оружие в Крыму и Беларуси.

А посол Украины в Германии Алексей Макеев сказал, что только ядерное оружие может дать Украине гарантии безопасности.