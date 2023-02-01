Президент США Джо Байден заявил, что изменение климата опаснее для человечества, чем ядерное оружие.

Тему изменения климата глава Белого дома затронул в ходе мероприятия национального комитета Демократической партии.

"Это главная экзистенциальная угроза человечеству, с которой мы когда-либо сталкивались, включая ядерное оружие", - заявил Байден.

Осенью Байден заявлял о прямой угрозе применения ядерного оружия.

"Впервые со времен Карибского кризиса перед нами стоит прямая угроза применения ядерного оружия, если ситуация действительно продолжит развиваться по тому пути, по которому она развивается", - сказал президент США.

Как недавно писала "Страна", стрелки "часов Судного дня", показывающих степень риска ядерной катастрофы, передвинули впервые с тех пор, как началась война в Украине и возникла угроза ядерных ударов. В связи с этим часы показывают самый высокий уровень риска за всю историю проекта.