Россия применит ядерное оружие в случае поражения в войне, "опасность потенциально существует, хотя она и маловероятна".

Об этом заявил министр обороны Италии Гуидо Крозетто, его словам приводит издание Il Fatto Quotidiano.

"Применение тактического ядерного оружия планируется Россией. Для нас это немыслимо, а для Москвы - да, если будет пройдена точка невозврата, если они рискуют потерпеть поражение. Короче говоря, опасность потенциально существует, хотя и очень маловероятна" - приводит слова Крозетто издание Il Fatto Quotidiano.

При этом он заверил, что Италия продолжит поддерживать Украину в том числе оказанием военной помощи.

"Если это возможно, мы, безусловно, поможем им защитить себя: Россия пересекла границу, которую она не должна была пересекать", - сказал Крозетто.

Напомним, ранее Зеленский заявил, если Путин захочет применить ядерное оружие - он это сделает.

Также сообщалось, что Путин заявил, что Россия обучит белорусских летчиков управлению самолетами с ядерными боеголовкам.

Кроме того, мы писали, что в 2023 году США хотят выделить Украине $126,3 млн на подготовку к "потенциальным ядерным инцидентам".