Владимир Зеленский заявил, что часть решений сегодняшнего "Рамштайна" озвучивать нельзя, но там были приняты "сильные решения".

Об этом президент сказал в своем вечернем видеообращении.

"Не всё о "Рамштайне" можно сообщать публично. Значительную часть договорённостей и дискуссий следует оставить за закрытыми дверями", - сказал Зеленский.

По его словам, там приняты "сильные решения": больше ПВО, танков, техники и боеприпасов. Также он призвал партнеров ускорить поставки военной помощи, потому что РФ мобилизовала все силы.

Ранее днем министр обороны Алексей Резников на встрече "Рамштайна" показал журналистам платок с советским истребителем Су-27, давая понять, что Украина ожидает получить от стран НАТО военные самолёты.

На вопрос, от кого Украина ожидает получить истребители, Резников ответил: "С неба".

Также глава Пентагона после "Рамштайна" ответил на вопрос об истребителях для Украины. Он сказал, что у союзников Украины пока нет объявлений насчет возможных поставок истребителей, но работа для обеспечения всех нужд ВСУ продолжается.

Война в Украине продолжается уже 356-й день. Мы следим за новостями 14 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 355-го дня войны. По данным Генштаба, РФ продолжала наступление на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. В оперкомандовании "Юг" сообщили, что россияне могут нанести следующий массированный ракетный удар по Украине в годовщину вторжения. В Германии и Польше началось обучение украинских военных управлению танками Leopard 2.

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