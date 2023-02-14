У союзников Украины пока нет объявлений насчет возможных поставок истребителей, но работа для обеспечения всех нужд ВСУ продолжается.

Об этом заявил глава Пентагона США Ллойд Остин в ходе брифинга.

"По вопросу самолетов. У меня нет никаких объявлений о самолетах сегодня", - сказал Остин.

По его словам, союзники продолжат работать с Украиной, чтобы решить ее самые неотложные потребности, и напомнил, что Украина готовится к контрнаступлению весной.

Он также заявил, что западные страны постараются поставить Украине как можно больше боеприпасов и как можно быстрее.

В частности, Австралия пытается нарастить производство снарядов калибра 155 мм.

Ранее Financial Times со ссылкой на источники в Вашингтоне писал, что Соединенные Штаты допускают передачу Украине истребителей F-16, которые раньше Вашингтон отказывался отправлять. Сообщалось, что США могут предоставить Киеву "более совершенную авиацию по мере затягивания войны или по крайней мере дадут зеленый свет на передачу F-16 из других стран".

При этом на данный момент ни одна страна Евросоюза пока не взяла на себя обязательств по поставке истребителей в Украину, по данным Bloomberg.

Война в Украине продолжается уже 356-й день. Мы следим за новостями 14 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 355-го дня войны. По данным Генштаба, РФ продолжала наступление на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. В оперкомандовании "Юг" сообщили, что россияне могут нанести следующий массированный ракетный удар по Украине в годовщину вторжения. В Германии и Польше началось обучение украинских военных управлению танками Leopard 2.

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