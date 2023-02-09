Словакия сделает все возможное, чтобы передать Украине свои истребители МиГ-29.

Об этом заявил в четверг, 9 февраля, премьер-министр Словакии Эдуард Хегер, сообщает агентство Tasr.

Отмечается, что сегодня президент Украины Владимир Зеленский обратился к Хегеру и попросил оказать военную помощь.

Это произошло на саммите Евросоюза в Брюсселе. По предварительным данным, речь может идти об 11 или 12 самолетах, которые сейчас находятся в Словакии.

"Премьер-министр республики ответил, что Словакия сделает все возможное, чтобы выполнить эту просьбу", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного представителя ЕС написало, что никто из лидеров стран Евросоюза на данный момент не принял обязательства по передаче Украине современных западных истребителей.

Ранее мы сообщали, что министр обороны Великобритании Бэн Уоллес заявил, что Лондон не будет "немедленно" передавать Украине истребители, но поможет закрыть небо другим оружием - с помощью ракет большой дальности и беспилотников.

Также "Страна" рассказывала, что, по данным Bild, президент Владимир Зеленский продолжает убеждать канцлера Германии Олафа Шольца и французского лидера Эммануэля Макрона передать истребители Украине.