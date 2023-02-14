В НАТО разрабатывают инструкции на случай участия в конфликте, который выходит за пределы зоны ответственности Альянса.

Об этом пишет Bloomberg.

Где именно такой конфликт может произойти, в статье не указывается. Но варианты могут быть разными - Тайвань, Иран, КНДР.

Также, по данным агентства, составляются планы на случай участия в "высокоинтенсивном конфликте", где странам придется защищать друг друга, задействуя пятую статью Устава НАТО (то есть, вероятно, в случае обострения с Россией).

Ожидается, что на встрече в Брюсселе на этой неделе министры обороны стран блока подпишут эти новые политические инструкции.

Также документ предполагает увеличение нижнего порога расходов на борону в 2% в странах Североатлантического Альянса, но это вопрос пока дискуссионный в блоке.

Напомним, сегодня в Брюсселе началось девятое заседание "Рамштайна".

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