Накануне заседания контактной группы по обороне в формате "Рамштайн" главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи.

Об этом говорится в телеграм-канале Залужного.

Собеседники обсудили вопросы поставок международной военной помощи Украине и подготовки наших подразделений на территории стран-партнеров. Залужный поделился оценками оперативной обстановки на фронте и планами дальнейших действий.

Залужный практически каждую неделю созванивается с американскими высокопоставленными военными и рассказывает им о ситуации в Украине. Например, в начале ноября он тоже созванивался с Каволи, обсуждал положение на Донбассе, ракетные атаки России и применение ударных БПЛА.

А два дня назад он говорил с главой Комитета начальников штабов США Марком Милли. Этому американцу Залужный сообщил об использовании Россией морских надводных дронов. Также главком ВСУ обрисовал Милли ситуацию на фронте.