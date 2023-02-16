В преддверии визита Байдена в польский Жешув сообщается, что основные силы НАТО смещаются с франко-германской оси в сторону Польши.

Об этом пишет The Times.

"Такое ощущение, что центр тяжести в Европе сместился на восток", - заявил бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес.

Польша располагает 647 основными боевыми танками, что почти в три раза больше, чем в Великобритании, пишет The Times.

У нее есть заказ на 250 новых "Абрамсов" и вторую партию из 116 "Абрамсов" из США и тысячу танков K2 из Южной Кореи, 180 из которых уже построены.

Польский оборонный бюджет уже был высоким и составлял 2,4 % ВВП. Сейчас этот показатель вырос до 4 процентов. Польша располагает 114 000 военнослужащих, но стремится к 300 000: 250 000 из них профессионалы, 50 000 в резерве. Еще до российского вторжения Польша подписала контракт на 32 истребителя пятого поколения F-35.

В то же время польский Жешув стал фактически перевалочным пунктом для поставки техники в Украину, говорится в материале.

Это не первая публикация в западных СМИ о растущем усилении Польши.

В конце прошлого года американская газета Politico выпустила материал под заглавием "Встречайте грядущую военную сверхдержаву Европы: Польшу".

Высокопоставленный представитель армии США в Европе тогда заявил, что Германия остается главным логистическим партнером США в Европе, но "бесконечные дебаты Берлина о том, как возродить свои вооруженные силы, и отсутствие стратегической культуры снижают его эффективность в качестве партнера".

Напомним, пресс-служба Белого дома сообщила, что Байден с 20 по 22 февраля совершит поездку в Польшу. По данным пресс-службы, Байден встретится с президентом Польши Анджеем Дудой и с лидерами "Бухарестской девятки" - группы союзников США по НАТО на восточном фланге.