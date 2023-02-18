Президент США Джо Байден может послать сигнал российскому лидеру Владимиру Путину и россиянам в своей речи, которую он готовит для выступления в Польше 21 февраля.

Об этом сообщил на брифинге представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби.

Впрочем, предполагается, что в этом выступлении будет много сигналов.

"Я думаю, что вы услышите в речи президента послания, которые, безусловно, найдут отклик у американского народа, безусловно, найдут отклик у наших союзников и партнеров, без сомнения, найдут отклик у польского народа, который так много сделал и продолжает делать. И я подозреваю, что вы услышите, как он также пошлет сигнал Путину, а также российскому народу", - сказал Кирби.

Напомним, президент США Джо Байден с 20 по 22 февраля совершит поездку в Польшу. У него запланированы встречи с президентом Польши Анджеем Дудой и с лидерами "Бухарестской девятки" - группы союзников США по НАТО на восточном фланге.

В Белом доме рассказали, что Байден выступит с речью в преддверии годовщины вторжения России в Украину, в которой расскажет о том, как "Соединенные Штаты сплотили мир, чтобы поддержать украинский народ, защищающий свою свободу и демократию, и о том, как США будут продолжать стоять рядом с народом Украины столько, сколько потребуется".

Ранее мы писали, что у президента США Джо Байдена пока не запланировано встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в ходе поездки в Польшу. Об этом заявили в Белом доме.