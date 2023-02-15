Владимир Зеленский прокомментировал публикации СМИ о его скорой встрече в Польше с главой Белого дома Джо Байденом.

Об этом Зеленский сказал 15 февраля на совместном брифинге с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном, который прошел в Киеве.

Президент Украины отметил, что Байден может прибыть в Украину, "когда у него появится возможность".

"Иногда мы встречаемся с президентом Байденом. Конечно, вы знаете, что мы приглашали президента, и когда будет у него возможность, думаю, он с удовольствием посетит Украину. Это важный сигнал поддержки нашего общества", - сказал Зеленский.

Он добавил, что в его распоряжении есть разные средства общения с президентом США.

"Мы им (США - Ред.) благодарны за их большую помощь", - отметил президент Украины.

Напомним, на прошлой неделе пресс-служба Белого дома сообщила, что Байден с 20 по 22 февраля совершит поездку в Польшу. По данным пресс-службы, Байден встретится с президентом Польши Анджеем Дудой и с лидерами "Бухарестской девятки" - группы союзников США по НАТО на восточном фланге.

А сегодня польская газета Dziennik Gazeta Prawna написала, что Зеленский встретится с президентом США в Польше в ближайшее время, если не произойдет ничего "экстраординарного".