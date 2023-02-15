В Белом доме анонсировали диспансеризацию президента Джо Байдена, которая состоится 16 февраля. Результаты обследования в администрации обещают обнародовать.

Об этом сообщила пресс-секретарь администрации Карин Жан-Пьер.

"Знаю, многие спрашивали, происходит ли диспансеризация. Она случится в четверг, информацию мы опубликуем", — сказала Жан-Пьер.

Ранее Байден обещал быть честен с американцами, если какие-то проблемы со здоровьем помешают ему выдвигаться на второй президентский срок.

Между тем недавний опрос показал, что большинство американцев не в восторге, что в 2024 году им придется голосовать за Байдена или его конкурента республиканца Дональда Трампа. По данным опроса, 52% избирателей чувствуют себя "очень некомфортно" в связи с президентскими амбициями Трампа, еще 14% заявляют о наличии "некоторых сомнений". Относительно президентских перспектив Байдена крайний дискомфорт испытывают 48%, о сомнениях говорят 19%.

Также все больше американцев считают слабое руководство главной проблемой США.