СМИ утверждают, что Дональд Трамп планирует вернуть гильотины и хочет транслировать казни осужденных в прямом эфире. Его представители это отрицают.

О намерениях политика пишет журнал Rolling Stone.

По данным источников издания, Трамп обсуждал с окружением групповые казни, демонстрацию последних минут жизни приговоренных, а также возвращение расстрела и повешения.

Эти идеи политик якобы выдвигает при обсуждении своей предвыборной риторики, намереваясь выразить презрение к подходу конкурента Джо Байдена к борьбе с преступностью и вселить страх в нарушителей закона.

Действующая администрация смертную казнь на федеральном уровне не поддерживает, напоминает журнал, а при Трампе исполнили рекордные 13 приговоров к высшей мере, да еще и допустили различные способы казни, если была недоступна смертельная инъекция.

Представители политика при этом назвали источники издания "идиотами, которые понятия не имеют, о чем говорят", а сами данные "нелепыми" и "сфабрикованной из ничего ложью".

Напомним, в ноябре Трамп подал документы на участие в выборах президента США в 2024 году.

При этом он остался без поддержки главных спонсоров Республиканской партии на грядущих выборах главы Белого дома. Организация Americans for Prosperity (AFP) планирует поддержать другого кандидата, который будет иметь более высокие шансы на победу и "сможет повести страну вперед".