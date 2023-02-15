Президент Украины Владимир Зеленский встретится с президентом США Джо Байденом в Польше в ближайшее время, если не произойдет ничего "экстраординарного".

Об этом пишет польская газета Dziennik Gazeta Prawna.

По данным ее источников, Зеленский на этой встрече, а также потом на форуме ООН, может представить свой мирный план.

Польша не комментирует данный вопрос из соображений безопасности.

Напомним, ранее Зеленский говорил, что приглашения в Польшу на встречу с Байденом не получал.

В Белом доме официально анонсировали визит Байдена в Польшу, он должен приехать в страну в 20-х числах февраля.

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Ранее мы подводили итоги 356-го дня войны. Направления российских атак не изменились - Купянское, Лиманское, Бахмутское, Авдеевское и Новопавловское. Генштаб ВСУ заявляет, что россияне устанавливают выплаты за штурмовые действия и за каждый километр захваченной территории, "чтобы мотивировать личный состав". Что, видимо, свидетельствует о подготовке к наступлению. О таком наступлении говорит и луганский губернатор Сергей Гайдай.

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