Появилось новое вечернее обращение президента. В нем он рассказал об основных событиях дня.

Основное в вечернем обращении Владимира Зеленского:

Сообщил о заседании ставки верховного главнокомандующего, на котором обсуждали боевые действия на Донбассе и в южных областях.

Рассказал о том, что представил новых глав СБУ и МВД.

Сообщил о телефонных разговорах с премьер-министром Норвегии, президентом Филиппин и новым президентом Кипра.

Рассказал о совещании с международным блоком Кабмина об итогах дипломатической деятельности последних недель: визитах в Британию, Францию, Польшу и переговорах с ЕС.

Касательно своей поездки в Западную Европу Зеленский отметил, что "визит в Брюссель стал таким, какого еще не было в истории наших отношений с Евросоюзом".

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