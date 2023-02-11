Президент Украины Владимир Зеленский записал традиционное вечернее видеообращение в субботу, 11 февраля.

Главное из заявлений Зеленского:

Посетил посольство Турции, выразил соболезнование турецкому народу в связи с катастрофическим землетрясением. Провел несколько совещаний с представителями сектора обороны и правоохранительных органов. Общая тема - усиление государственных институций Украины, их защита от любых попыток извне или изнутри уменьшить их дееспособность. Выразил благодарность бойцам ПВО за защиту украинского неба от иранских дронов, особо отметив 160-ю Одесскую, 208-ю Херсонскую зенитные ракетные бригады и 302-й Харьковский зенитный ракетный полк.

Ранее мы писали, что в Днепропетровской области в ночь на 11 февраля вражеские дроны атаковали три энергетических объекта. В результате ударов произошли пожары.

А 9 февраля россияне запустили на область партию "Шахедов", однако все они были сбиты силами ПВО. Позже на Днепропетровскую область полетели ракеты. И в Криворожском районе было попадание в объект энергетической инфраструктуры.